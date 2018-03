Betriebsversammlung führt zu Verspätungen in Berlin-Tegel

Am Flughafen Berlin-Tegel ist der Flugverkehr beeinträchtigt. Grund ist eine Betriebsversammlung des Bodendienstleisters AGSB (Tochterfirma der WISAG), die am späten Donnerstagvormittag begonnen hat und noch bis ca. 15:30 Uhr andauert, wie Flughafensprecher Daniel Tolksdorf dem rbb sagte. Wegen des fehlenden Bodenpersonals sei auch am Nachmittag mit Verspätungen zu rechnen.

Zahlreiche Flüge haben sich bereits verspätet, wenn auch nur geringfügig. Wie viele Flüge genau betroffen sind, steht noch nicht fest. Die Flughafengesellschaft rät allen Reisenden, sich vor der Anreise bei der jeweiligen Airline über den Status des Fluges zu informieren.



Eine Betriebsversammlung hatte bereits am Mittwoch am Flughafen Schönefeld zu erheblichen Verzögerungen geführt.