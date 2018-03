Für die Kunden gibt es ganz neue Produkte, für die Start-ups dahinter hilfreiche Marktforschung: Das ist das Konzept des neuen "Testmarkts" in Berlin – der in letzte Minute seinen Namen ändern musste. Von Henrike Möller

In den Holzregalen stehen viele Lifestyle-Getränke wie Cold Brew Coffee, Matcha und Basilikum-Limo. Daneben gibt es aber auch solche, die das Wohlbefinden steigern sollen: ein indonesisches Cucuma-Tonikum oder ein Drink aus Melisse, Passionsblume, Sauerkirsche und Hopfen, der beim Einschlafen helfen soll. Der Großteil der Produkte sind Lebensmittel. Unter den wenigen Ausnahmen sind ein ökologischer Abflussstab zur Bekämpfung von Verstopfungen in Abflüssen aller Art, Naturkosmetik und konservierte Rosen, die angeblich niemals verblühen.

Am Konzept hat sich aber nichts geändert. Sechs Monate lang stellen im Untergeschoss der Wilmersdorfer Arcaden bis zu 50 Start-ups ihre Produktinnovationen aus. Alle sind bisher – wenn überhaupt – nur online oder in bestimmten Regionen erhältlich.

Dem vierköpfigen Team steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Was eigentlich "KaDeTe" heißen sollte, "Kaufhaus des Testens", muss nun unter dem Namen "Testmarkt" an den Start gehen. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung sprach das KaDeWe, das Kaufhaus des Westens, überraschend ein Verbot aus. "Wir prüfen das derzeit“, sagt Franziska Schetter, eine der Betreiberinnen. Daher der vorübergehende Name "Testmarkt".

Wichtig ist auch der Preis. Was halten potenzielle Kunden für angemessen? Ein Start-up, das Weinschorle in Dosen anbietet, hofft zu erfahren, bei welchen Anlässen ihr Produkt konsumiert wird, um ihr Marketing entsprechend darauf auszurichten.

Die Marktforschungsdaten sollten den Start-ups dabei helfen, einfacher in den oft sehr schwerfälligen Einzelhandel vorzudringen, sagt Franziska Schetter. "Der Handel kann oft nicht einschätzen: Läuft das Produkt, wenn ich es bei mir ins Regal stelle? Der Endkunde kennt es nämlich nicht - und meistens wird das gekauft, was bekannt ist", erläutert sie. "Die Marktforschung dient dazu, dass der Handel viel verlässlichere Beurteilungskriterien an die Hand bekommt." Am Ende sei es eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Weniger Risiko für den Handel, eine bessere Argumentationsgrundlage für die Start-ups.

Um die nötigen Daten für die Marktforschung zu bekommen, erhält jeder Besucher beim Betreten des Marktes einen persönlichen Nummernstempel. Mit diesem kann er dann in das Bewertungsfeld stempeln, das der eigenen Meinung am nächsten kommt. Zur Auswahl stehen "Will ich kaufen", "Würde ich verschenken", "Kenne ich schon", "Interessiert mich nicht" und "Wozu brauche ich das?".