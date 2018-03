Die Lufthansa-Tochter Eurowings will sich mithilfe von Leasingvereinbarungen einige Maschinen der ehemaligen Air-Berlin-Tochter Niki sichern. Die Fluggesellschaft wächst stark und will seine Flotte ausbauen. Ziel sei es nach wie vor, 210 Flugzeuge einzusetzen, sagte Eurowings-Chef Thorsten Dirks am Dienstag in Berlin. Man sei daher an Kapazitäten interessiert und rede daher auch mit Lauda.