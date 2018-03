Nicht einmal ein halbes Jahr fuhren die Züge des Bahn-Konkurrenten Locomore von Berlin nach Stuttgart - dann musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Doch Flixbus rettete den Betrieb erst übergangsweise - und will die Deutsche Bahn jetzt dauerhaft angreifen.

Der Fernbusanbieter Flixbus steigt nach einer mehrmonatigen Testphase in den Bahnverkehr in Deutschland ein.

Vom 24. März an fährt Flixtrain täglich außer mittwochs zwischen Hamburg und Köln. Von April an sollen außerdem täglich Züge zwischen Berlin und Stuttgart über Hannover und Frankfurt/Main verkehren, wie Flixbus-Chef André Schwämmlein den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) sagte [waz.de].



Flixbus plane aber weiter: "Wir denken durchaus darüber nach, das Geschäft mit Fernzügen auszubauen." Die neuen Züge würden im firmeneigenen Grün unterwegs sein. Über die Gründe für den europäischen Fernbusmarktführer, jetzt auch auf der Schiene unterwegs zu sein, sagte Schwämmlein: "Mit dem Zug sind wir plötzlich für Kunden relevant, für die wir bisher nicht interessant waren. Davon profitiert auch unser Fernbusangebot."

Insgesamt sollen 28 Ziele in fünf Bundesländern mit den grünen Fernzügen angebunden werden. "Von Düsseldorf, Essen oder Köln ist man per Flixtrain ohne Umstieg genauso schnell in Hamburg wie mit dem ICE", erklärte Unternehmenschef André Schwämmlein. "Wir stehen für bezahlbares Reisen und eine ökologische Alternative zum Auto".