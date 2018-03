Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 08.03.2018 | 21:10 Uhr

Ich will zwischen naturbedingten Verteilungen und menschengemachten Verteilungen unterscheiden.

Als naturbedingt sehe ich den erdrückend großen Anteil weiblicher Hebammen an. Kein Mann könnte jemals ein so intensives Verhältnis zur Geburt haben wie eine Frau es hat. Naturbedingt ist ebenso, dass Männer - auf 10.000 Menschen hochgerechnet - durchschnittlich größer sind und durchschnittlich mehr Kraft entfalten können. Darin liegt der äußerst geringe Anteil von (weiblichen) Gerüstbauern. Als Mann gehörte ich auf jeden Fall nicht dazu.



Menschengemacht ist die Festungsmentalität in Vorstandsetagen börsennotierter Unternehmen. Nichts als der von Männern festgelegte Arbeitsplatzzuschnitt ist Ursache für den geringen Anteil von Frauen in derartigen Positionen. HIer werden scheinbar objektive Kriterien nur vorgeschoben, um davon abzulenken, dass Männer mit ihrem Verhalten unter sich bleiben wollen. Geistiger Inzest, pardon.