Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat auch am Mittwoch 600 Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Die Spediteure, Logistiker und Paketzusteller in Berlin und Potsdam sollen ihre Arbeit erneut niederlegen. Dies teilte Verdi Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Somit wird es voraussichtlich zu Verzögerungen bei den Paketsendungen kommen. Zuletzt streikten etwa 300 Beschäftigte am Dienstag.