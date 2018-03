Auf den Kranzschleifen steht "Wir werden dich vermieten" und "Räumung in Frieden. Dein AIRBNB". Das Mahnmal wurde vermutlich am Wochenende errichtet und steht in der Wrangelstraße / Lübbener Straße.

Die Protestaktion richtet sich offensiv gegen das Zimmervermittlungsportal Airbnb, das im vergangenen Jahr 700.000 Buchungen in Berlin verzeichnete. Die meisten von ihnen übernachteten nach Angaben des Unternehmens in Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Prenzlauer Berg. Airbnb-Kritiker sagen, das Unternehmen treibe die Mieten in Berlin in die Höhe, weil Ferienwohnungen normale Wohnungen verdrängten. Airbnb selbst weist das zurück. Es sei eine "effiziente Wohnraumnutzung, die auch für Berlin wichtig ist, um die Frage von Wohnraumschaffung und Wohnraumerhalt zu klären, während der Tourismus immer stärker wird."

In Berlin gilt deswegen seit 2016 das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Seit das Verbot vollständig in Kraft getreten ist, wurden bis Ende 2017 fast 8.000 Wohnungen wieder auf den regulären Mietwohnungsmarkt überführt. Rund die Hälfte dieser Wohnungen – nämlich exakt 3.953 – wurde zuvor als Ferienunterkünfte genutzt, die meisten davon in Friedrichshain-Kreuzberg.