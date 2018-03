Bild: rbb|24 / Schneider

Berliner Großmarkt - Die Reifeprüfung

31.03.18 | 17:05 Uhr

Der Großmarkt in Moabit gilt als der "Bauch Berlins", pro Jahr werden hier 225.000 Tonnen Obst und Gemüse aus der ganzen Welt gehandelt. Doch inzwischen kommen weniger Kunden und so schrumpft auch die Gemeinschaft der Verkäufer. Eine Nacht an der Beusselstraße. Von Sebastian Schneider

Das Tor zum Hof rattert nach oben, heraus brettert Nummer 125. Orangefarben, zerschrammt, die Scheibe stumpf. Am Steuer des Gabelstaplers hockt ein Mann, nur der Scheinwerfer weist ihm den Weg durch die tintenschwarze Nacht. Er kneift die Augen zusammen wie Münzenschlitze. 16 Kisten Sojasprossen und 27 Kisten Zwiebeln hat er an Bord, krachend lädt er sie vor dem Kühlraum ab. Dann ist es wieder still. Sefa Akkuş hat es eilig. Es ist kurz nach halb zwei. Wenn es stimmt, dass der Großmarkt in Moabit der "Bauch Berlins" ist, dann beginnt sein Magen jetzt zu grummeln. Ein Gelände zwischen Bahngleisen, Kanälen und der Stadtautobahn, so groß wie der Berliner Zoo. Graue Hallen reihen sich aneinander. In der einen zerlegen sie Schweinebäuche, in der anderen schnüren sie Chrysanthemen, und hier, im Fruchthof, verkaufen Männer wie Sefa Akkuş Obst und Gemüse aus der ganzen Welt. Seine Schicht beginnt um Mitternacht, sechs Mal die Woche.

Ab zwei Uhr suchen die Packer bei "Früchte Franz" die Bestellungen zusammen. Bild: rbb|24 / Schneider

Obstkisten wie Bauklötze

Bei Akkuş' Arbeitgeber "Früchte Franz" kann man heute zwischen 22 Sorten Kohl und 15 Sorten Äpfeln wählen. Auf den Paletten türmen sich Kisten mit korallenroten Litschis aus Madagaskar, Mangos aus Thailand, Honigmelonen aus Costa Rica. Drei Wochen haben sie hierher gebraucht. Von oben sieht der Stand aus, als hätte ein Riese mit Lego gespielt. Die letzte S-Bahn an der Beusselstraße ist gerade durch, da rufen die ersten Kunden an: Obsthändler vom Wochenmarkt, Saftverkäufer, Restaurantbesitzer, Kantinenchefs. "Evet evet", ruft Sefa Akkuş in den Hörer, "ja ja. Machen wir." Ein kleiner kräftiger Mann Ende 50, mit Grübchen und Boxernase. Wer was will, muss mit ihm reden. Preise stehen hier nirgends angeschrieben. Beim Telefonieren tippt Akkuş in einen Taschenrechner, so groß wie ein IPad. Meistens spricht er türkisch. Wie fast alle Händler hier.

Sefa Akkuş lädt Limettenkisten, Ali Yilmaz (rechts) verwickelt ihn in ein Schwätzchen. Sie kennen sich seit mehr als 30 Jahren. | Bild: rbb|24 / Schneider

Highway aus poliertem Beton

Sechs Schritte breit ist der Highway aus poliertem Beton, durch die Halle rasen so viele Gabelstapler, dass man sich einen Zebrastreifen wünscht. 225.000 Tonnen Ernte bewegen sie im Fruchthof pro Jahr, für jeden Berliner wären das 65 Kilo Obst und Gemüse. Man sieht all diese Pracht im Neonlicht, aber riecht sie nicht. In der ungedämmten Halle sind es sechs Grad. Von Oktober bis April tragen die Packer unter ihren Blaumännern lange Unterwäsche. "Hast Du Problem, Kollege?", fragt Detlef, geschieden, Schulter und zwei Bandscheiben kaputt. "Problem nur bei der Bank!", antwortet Akkuş. Beide gehen ab. Draußen vor der Rampe tuckern die ersten Laster. Als der Fruchthof 1965 eröffnete, hatten hier Herrschaften mit Hornbrillen und Hüten das Sagen. Sie rauchten Zigarren, waren stolz auf ihre Bäuche und konnten noch ehrlich über eine Ladung Bananen staunen. Berlin war eingemauert und die alten Markthallen lagen alle im Ostteil der Stadt. Also machte man das Areal zur "Keimzelle für die Ernährung der Westberliner", wie es der Regierende Bürgermeister Willy Brandt nannte. Damals gab es im Fruchthof 300 Händler, heute sind es 51. Noch immer gehört das Gelände dem Land Berlin, die ganze Halle ist vermietet. Aber das Geschäft hat sich verändert.

Die Discounter haben heute ihre eigenen Lager

Inzwischen kaufen die Deutschen 85 Prozent ihres Obsts und Gemüses im Supermarkt, davon nochmal die Hälfte beim Discounter. Die großen vier, wie sie Aldi, Lidl, Rewe und Edeka hier mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Bitterkeit nennen, haben auch Berlin unter sich aufgeteilt – sie brauchen den Großmarkt nicht mehr, sie haben computergesteuerte Logistikzentren und lassen sich direkt beliefern. "Die rufen in Spanien an und kaufen einem Produzenten die komplette Ernte ab. Dadurch können sie Preise machen, die andere nie durchhalten würden", sagt Henrik Franz, dessen Großvater die Firma gegründet hat. Eine von zwei, die hier bis heute in Familienbesitz sind. Sefa Akkuş kam 1982 an die Beusselstraße, ein junger, magerer Mann mit einem schwarzen Schnurrbart. gewöhnt an die trockene Hitze seiner Heimat Denizli. Die klamme, zugige Halle am Westhafen war die beste Option, die er hatte. Die Nächte machten ihm nichts aus und er liebte den Zusammenhalt unter den Kaufleuten. "Sie sehen: Ich bin geblieben. In 36 Jahren war ich keine 30 Tage krank", sagt Akkuş. Seine Frau und seine beiden Kinder kennen ihn nicht anders. Im Dunkeln ist er fort.

Schnell, aber nie gehetzt

Gegen drei Uhr zählt Akkuş ein Bündel labbriger 50-Euro-Scheine und schiebt es der Buchhalterin unter der Scheibe durch. Schon ihre Mutter saß bei Franz an der Kasse. Und davor ihre Großmutter. Auf dem Fruchthof verwalten die Frauen das Geld und die Männer krakeelen. Es sind kompakte Herren mit fleischigen Händen, die ihre Lesebrille auf der äußersten Nasenspitze zu balancieren wissen. Sie tragen Daunenwesten und Baskenmützen. Ihre Stimmbänder bestehen aus Schmirgelpapier. Akkuş kennt sie seit Jahrzehnten. Zwei dahingeknatterte Sätze, und eine Regalladung Grapefruits hat den Besitzer gewechselt. Man arbeitet hier schnell, aber nie gehetzt.

"Frau Merkel braucht ja Geld"

"Büro ist wie Knast. Hier bin ich frei", sagt Ali Yilmaz mit der Gelassenheit von 40 Jahren Nachtschicht. Der Hüter der "Oase", wie das Schild hinter ihm besagt, wirkt an einem Pult aus Orangenkisten. Yilmaz hat den milden Spott eines Gastgebers, der sein Gegenüber auf ungewohntem Terrain weiß. Er zeigt auf einen Stapel, sagt "Chile", dann auf den nächsten – "Peru" –, referiert über Süßes und Saures, das in Containerschiffen, Flugzeugen und Lastern den Weg zu ihm fand. "Ich bin international", erklärt er. Die Idee von Urlaub sei ihm ein bisschen fremd – und wenn er mal wegfahre, besuche er gerne Gemüsegroßhändler. "So lange ich fit bin, bleibe ich hier. Frau Merkel braucht ja Geld", sagt Yilmaz. Dann beißt er in eine Käsestange. Es ist 4.30 Uhr. Unter einer Palette flitzt eine Maus hervor.

Mehr zum Thema dpa-Zentralbild Entscheidung des Berliner Senats - Händler dürfen Großmarkt doch nicht übernehmen Manche nennen ihn den Bauch Berlins: Der landeseigene Großmarkt an der Beusselstraße ist in die Jahre gekommen. Die Händler schlossen sich zusammen, um ihn zu übernehmen. Doch der Senat will den Großmarkt selbst modernisieren - und stoßen damit auf scharfe Kritik.

Die Obsthändler verschwinden

Im Café neben dem Lotto-Kiosk kämpfen zwei Packer gegen die Müdigkeit. Sie stieren durch den Fernseher an der Wand, als wäre er das Fenster zur Sonne. Beşiktaş verliert gegen Bayern. Um diese Zeit muss hier niemand mehr frierend nach Mandarinen fahnden. Die Obstläden mit den bunten Markisen, die kleinen türkischen Supermärkte verschwinden allmählich. Eine Gruppe von mehr als 100 Händlern würde den Großmarkt gerne als Genossenschaft vom Land Berlin übernehmen, um ihn zu modernisieren. Auch Franz war dafür. Ein Zentrum für "New Food Economy" haben sie geplant, mit Start-Ups, Ladestationen für Elektro-Laster, wenigstens schnelles W-Lan wäre ein Anfang. Aber der Senat hat abgelehnt. Der Bauch Berlins müsse in öffentlicher Hand bleiben. Nicht dass hier jemand hungern muss. Den Marktstand betreibt Franz inzwischen nur noch als Nebengeschäft, der Chef setzt vor allem auf die Gastronomie. 15 Arbeiter mit blauen Plastikhandschuhen schnippeln in einem fensterlosen, gefliesten Raum Gemüse für Salatmischungen: "Venezia", "Manhattan" und "Herkules Royal". Auch der "Florida Mix" ist beliebt. Es sieht hier aus, wie in der Gerichtsmedizin. Alles wegen der Hygiene. Am Ende wird die Ware in den Mägen von Kita-Kindern und Studenten, Hotelgästen und Heimbewohnern landen. Weggeworfen wird bei Franz fast nichts: Entweder bekommt es die Berliner Tafel, oder es verfault in der Biogas-Anlage.

Feilschen bis aufs Blut

Durch die Dachfenster fällt das erste Morgenlicht. Man hört das Zwitschern der Spatzen, die unter der Decke hausen und sich ansonsten fett fressen, mit behördlicher Sondergenehmigung. Hört ein russisches Lied und wird melancholisch. Immer schrillt irgendwo ein Telefon. Im Klo hat wieder einer geraucht. Früher wäre die Halle jetzt erfüllt von Geschrei gewesen: Wenn man zehn Mark verlangte, bekam man zwei geboten, sagen die Männer hier. Und dann wurde gefeilscht bis aufs Blut. Jeder brauchte ein Lager an der Beusselstraße: Kaiser's, Reichelt, Bolle, Butter Beck und Hertie. Alle weg. "An Freitagen wie heute haben sich hier die Einkäufer gedrängt, man hat kaum noch einen Salat bekommen", sagt Sefa Akkuş, der selbst nie ein Schreihals gewesen ist. Er vermisst diese Zeit. An diesem Morgen kauft ihm einer noch um acht Uhr 250 spanische Eisbergköpfe auf einen Schlag ab.

Feierabend um kurz nach halb neun: Sefa Akkuş auf dem Nachhauseweg | Bild: rbb|24 / Schneider

Hände schütteln, als wär's für immer

Eine halbe Stunde später hat er Feierabend. Akkuş drückt Henrik auf dem Gabelstapler die Hand. Klopft dem schwarz gelockten Francesco auf die Schulter, der gerade eine gebrochene Palette Kartoffeln aus dem Weg räumen muss. Der zierlichen Hanh Cong Minh, die Petersilie schnürt, ruft er zu "Ich liebe Dich!", und lacht. Dann stapft er davon, die Hände tief in seinen Jackentaschen, dem bleigrauen Morgenhimmel entgegen. Immer wieder muss er anhalten, um sich zu verabschieden. Draußen hat es angefangen zu schneien. Eine ordentliche Nacht in einem schlechten Monat, wird der Chef später sagen, als er die Zahlen sieht. Sefa Akkuş lässt sich auf den Fahrersitz seines Geländewagens plumpsen. "Wir sehen uns", ruft er und fährt davon. Es klang, als würde er geradewegs zu einer Kreuzfahrt aufbrechen. Heute Nacht wird er wieder auf dem gleichen nummerierten Parkplatz stoppen. "Sefa" heißt auf Deutsch "Vergnügen".