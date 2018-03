Das Land Berlin will seine teils maroden Straßen und Brücken schrittweise sanieren und erneuern. Wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Montag mitteilte, stehen dafür in diesem und im kommenden Jahr jeweils 52 Millionen Euro bereit. Das sind 25 Prozent mehr für die Unterhaltung bestehender Verkehrswege. Von dem Geld sollen unter anderem Schlaglöcher beseitigt und marode Brücken saniert werden.



"An der Infrastruktur in Berlin wurde in den letzten 20 Jahren zu viel gespart. Ein riesiger Instandhaltungs-Schuldenberg wurde aufgehäuft", sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Monatg. "Diesen bauen wir jetzt ab. Eine Trendwende ist eingeleitet."