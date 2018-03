Bild: Privat

Interview | Montag wird Grundeinkommen verlost - "Das ist ein viel größeres Geschenk als ein Lottogewinn"

19.03.18 | 08:26 Uhr

1.000 Euro monatlich, ohne dafür arbeiten zu müssen, klingt super - oder? Heute wird wieder ein Bedingungsloses Grundeinkommen verlost. Corinna gehört zu den Gewinnern von letztem Jahr. Was sie mit dem Geld macht? Nicht unbedingt das, was man erwarten würde.

Corinna, seit Juni letzten Jahres kriegen Sie jeden Monatsanfang 1.000 Euro auf Ihr Konto, einfach so, ohne, dass Sie dafür arbeiten müssen. Wie cool ist das denn!

Als ich im Mai letzten Jahres erfahren habe, dass ich bei mein "Mein Grundeinkommen" ausgelost wurde, hat sich das ganz unwirklich angefühlt. Ich habe gedacht: Stimmt das wirklich? Als dann das erste Geld auf dem Konto war, haben wir uns total gefreut. Für mich bedeutet das wirklich mehr Sicherheit, eine Beruhigung.

Infos im netz imago/Christian Ohde 160. Verlosung: 19.03.2018 - Mein Grundeinkommen Das Projekt "Mein Grundeinkommen" sammelt seit 2015 per Crowdfunding Geld für Bedingungslose Grundeinkommen. Sobald 12.000 Euro zusammen sind, werden sie an eine Person verlost. Diese erhält ein Jahr lang 1.000 Euro, ohne Abzüge und ohne Bedingungen für die Verwendung. Der Betrag liegt etwas über dem Existenzminimum (derzeit bei 735 Euro/ Monat).

Haben Sie gleich Ihren Job hingeworfen?

Nein, das nicht (lacht). Ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Familien in Problemsituationen. Das ist oft sehr anstrengend. Als ich mich für die Verlosung angemeldet habe, war ich gerade sehr unzufrieden, vor allem über die Rahmenbedingungen: zuviel Arbeit, zu wenige Leute. Eigentlich wollte ich Stunden reduzieren. Aber natürlich geht das Grundeinkommen nur ein Jahr lang. Also habe ich mich gefragt, ob ich in einem anderen Bereich arbeiten will? Ich wollte schon lange eine Fortbildung zur Familientherapeutin machen. Und die finanziere ich mir jetzt über das Grundeinkommen. Ich arbeite noch dieselbe Stundenzahl beim selben Arbeitgeber, aber mache zusätzlich meine Wunschweiterbildung. Wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, kann ich mich auf einen anderen Job bewerben. Aber ich hab jetzt auch meinen Frieden mit meiner Arbeit gemacht.

Was meinen Sie damit?

Durch das Grundeinkommen hatte ich die Möglichkeit, mich frei zu entscheiden. Dadurch fühle ich mich im Job nicht mehr so unter Druck gesetzt. Es geht mir dort jetzt besser. Ich bin gelassener, habe einen entspannteren Umgang mit Stress. Und das spüren auch meine beiden Kinder und meine Familie.

Obwohl Sie, ganz nüchtern betrachtet, durch die Weiterbildung mehr Arbeit als vorher haben?

Ja! Aber da war einmal das Gefühl, mit dem Gewinn soviel Glück gehabt zu haben. Und dann das Gefühl der Dankbarkeit für die Leute, die dafür spenden. Das sind alles private Gelder für eine Sache. Und das ist ein viel größeres Geschenk als ein Lottogewinn. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, was ich mit dem Geld mache, denn das ist alleine mir überlassen. Klar, ich habe Freunde zum Essen eingeladen, mir ein paar teure Schuhe gekauft. Aber ich wollte es nicht verprassen, sondern für etwas ausgeben, das bleibt. Und so kam die Entscheidung für die Weiterbildung.

Wie hat eigentlich Ihre Umgebung darauf reagiert, dass Sie dieses Geld erhalten?

Ich geh sparsam damit um, es zu erzählen. Das wissen nicht alle - Familie, Freunde, einige Kollegen. Meinen Eltern habe ich es erst nach zwei Monaten gesagt. Die konnten es anfangs gar nicht glauben. Sie kommen noch aus einer ganz anderen Zeit: Nur wer etwas leistet, bekommt auch etwas; geschenkt kriegt keiner was. Aber jedesmal, wenn ich es jemanden erzähle, kommt eine Diskussion auf: Wie gut wäre ein Grundeinkommen für die Gesellschaft, würde es etwas verändern, in welche Richtung?

Zur Person Privat Bezieht Grundeinkommen - Corinna C. aus Berlin-Kreuzberg Corinna C. ist 37 Jahre alt, Sozialarbeiterin und Mutter von zwei kleinen Kindern. Im Mai 2017 hat Thomas Gottschalk das Glücksrad von "Mein Grundeinkommen" gedreht und Corinna als Gewinnerin ausgelost. Noch bis Juni 2018 erhält sie ein Grundeinkommen von 1.000 Euro.

Was ist denn Ihre Meinung dazu? Die Idee eines Grundeinkommens hat ja gerade wieder Konjunktur. In Finnland läuft ein Modellversuch, in Berlin hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller etwa vorgeschlagen, Bürgerarbeit als Gegenleistung einzuführen.

Dass wir durch "Mein Grundeinkommen" 1.000 Euro über ein Losverfahrern on top kriegen, befristet für ein Jahr, aber bedingungslos, ist natürlich ein Sonderfall. Aber wenn ich wüsste, ich kann im schlimmsten Fall – Krankheit, Arbeitslosigkeit, Umorientierung – nicht unter die 1.000 Euro fallen, dann gibt mir das eine neue Freiheit. Ich kann Entscheidungen anders treffen, wenn ich weiß, dass die Existenz grundsätzlich gesichert ist.

Ist sie das nicht schon durch Hartz IV? Manche Politiker behaupten sogar, in Deutschland gäbe es keine Armut.

Ein Grundeinkommen ist bedingungslos für alle, nicht nur für Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Die Frage ist natürlich auch: Was wird von der Gesellschaft als Arbeitsleistung geschätzt? Wenn Mütter drei Jahre zu Hause bleiben wollen, um die Kinder zu betreuen, dann wird das oftmals kritisch gesehen. Kinderbetreuen oder Angehörige pflegen wird nicht als Arbeit gewürdigt. Da würde ein Grundeinkommen Freiräume schaffen.

Kritiker sagen aber auch, dass ein Grundeinkommen zu einer Art gesellschaftlichem Dauerurlaub führen kann. Sehen Sie die Gefahr, dass wir es uns dann in der sozialen Hängematte bequem machen?

Die Frage taucht oft auf. Natürlich wird es immer Menschen geben, die nicht arbeiten wollen oder es auch nicht können. Aber die Idee, dass sich dann viele in die soziale Hängematte legen, ist doch eine Haltungsfrage: Entweder traue ich den Menschen zu, dass sie ihr Bestes geben wollen oder ich bin misstrauisch und glaube, dass man sie kontrollieren muss. Ich selbst gehe davon aus, dass der Mensch Teil einer Gesellschaft sein will, im Kleinen wie im Großen. Arbeit ist mehr als Geld. Sie bedeutet soziale Kontakte, Wertschätzung – und es wird immer genug Menschen geben, die sich darüber definieren. Auch mit dem Grundeinkommen sind nicht alle Probleme gelöst. Das Leben wird dadurch nicht unbedingt einfacher. Es kann auch schwierig sein, mit dieser Freiheit zurecht zu kommen. Wenn ich das Geld in die Hand bekomme, liegt die Verantwortung bei mir. Ich kann etwas damit machen – oder nicht.

Ihr Jahr Grundeinkommen endet im Juni – was bleibt für Sie?

Ich hoffe, dass ich etwas von dem Gefühl der Wertschätzung und der Sicherheit, das mir das Grundeinkommen gegeben hat, mitnehmen kann. Und natürlich hat sich mit der Weiterbildung ein sehr großer Wunsch erfüllt, das wäre ohne dieses Geld nicht möglich gewesen. Aber es ist schon traurig, dass es vorbei ist. Ich hätte es gerne anders. Wie heißt es nochmals: Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und genauso ist es.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Ula Brunner, Redaktion rbb|24.

Was ist das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE)? Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein sozialpolitisches Konzept, bei dem alle Bürgerinnen und Bürger monatlich eine finanzielle Zuwendung vom Staat erhalten, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Das Bedingungslose Grundeinkommen soll alle Menschen an den Gesamteinkünften einer Gesellschaft beteiligen, unabhängig davon, ob sie bedürftig sind oder nicht. Die Idee wird weltweit diskutiert und vereinzelt in Modellversuchen erprobt. In Deutschland gibt es keinen rechtlichen Anspruch auf ein BGE.

Sendung: Inforadio, 19.03.2018, 06.00 Uhr