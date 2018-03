Sie ist zunächst Branchentreff und Fachmesse, am Wochenende präsentiert sie Sehnsuchtsorte für alle Reiselustigen: Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) wird am Dienstagabend feierlich durch Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet am Dienstagabend (18 Uhr) in Berlin die Reisemesse ITB. Zur Begrüßung sprechen unter anderem auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (beide SPD). Mit Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals ein deutsches Bundesland das Partnerland.

Die 52. Ausgabe der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) öffnet am Mittwoch zunächst für das Fachpublikum. Tausende Aussteller aus über 180 Ländern und Urlaubsregionen präsentieren ihre Angebote. Am Samstag und Sonntag stehen die Hallen auch Privatbesuchern offen.



Im vergangenen Jahr kamen an den fünf Öffnungstagen rund 170.000 Menschen in die Messehallen unter dem Funkturm.