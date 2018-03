In kleinen Schritten nähern sich viele Menschen einem nachhaltigeren Reisebewusstsein. So auch ITB-Besucher Oliver Bredt aus Potsdam. Er sagt, für ihn funktioniere das Wegschauen schon länger nicht mehr: "Es ist ein Zwiespalt: Es ist schön, dass wir die Welt kennenlernen können - wenn ich mit meiner Oma rede, weiß die nicht mal, wie ein Flugzeug aussieht. Schlecht wird es nur, wenn hochprofitable Hotelketten in Ländern wie Kuba einziehen. In Kuba gehst du normalerweise bei der kleinen Dame aus der Nachbarschaft essen, die nur solches Essen anbietet, was sie an diesem Tag kaufen konnte - im Hotel kriegst du immer alles, was auf der Karte steht", sagt er.