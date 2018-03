Beobachter Berlin Dienstag, 06.03.2018 | 21:14 Uhr

Die landesspezifischen Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zur Türkei sind sehr ernst zu nehmen und bereits bei der Planung einer Reise in die Türkei keinesfalls zu ignorieren. Andernfalls drohen evtl. Gefängnisaufenthalte oder Einreiseverbote .... "Deshalb wird Deutschen, die sich in der Türkei aufhalten oder dorthin reisen möchten, generell empfohlen, sich zur Sicherheitslage laufend, mittels dieser Reise- und Sicherheitshinweise sowie der Medienberichterstattung, informiert zu halten. Menschenansammlungen, auch auf öffentlichen Plätzen und vor touristischen Attraktionen sowie der Aufenthalt nahe Regierungs- und Militäreinrichtungen sollten gemieden werden. ....Seit Anfang 2017 wurde deutschen Staatsangehörigen in zahlreichen Fällen an den Flughäfen in der Türkei die Einreise verweigert. ..." unbedingt vor der Reise lesen: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tuerkei-node/tuerkeisicherheit/201962#content_0