Eine eingebrochene Decke im Hausflur, Schimmel, marode Elektrik: In Kreuzberg, mitten in begehrtester Kiezlage, rottet ein Haus vor sich hin. Viele Mieter sind ausgezogen. Nun hat sich die Wohnungsaufsicht des Bezirks das Haus angeschaut. Von Jana Göbel

Von außen sieht das Haus zwar gut aus, doch innen verkommt es zusehends. Im Eingang ist die Decke eingebrochen, ein Bewohner wär beinahe getroffen worden. Mit ein paar Holzbalken wurde das Loch notdürftig abgedichtet. Im Hauseingang ist der Lichtschalter kaputt, wer in der Dunkelheit den Knopf sucht, fasst ins Stromkabel . Im Flur bröckelt der Putz von der Wand. Seit zwei Jahren steht ein Gerüst im Hof, so dass die Mieter ihre Fenster nicht auflassen können.

Einige wenige Mängel wurden zwar beseitigt: Ein halbes Jahr ging das Licht im Flur nicht, im Hof lag monatelang ein riesiger Müllhaufen; Klingeln waren defekt, die Haustür schloss nicht. Dennoch verkommt das Haus zusehends. Auch die Wohnungen sind teilweise in schlechtem Zustand: schadhafte Fenster, durch die Wasser eindringt, Schimmelbefall, Fliesen fallen herunter. Teilweise ist die Elektrik so kaputt, dass die Sicherheit der Bewohner gefährdet ist. Einmal hat es schon gebrannt.

Bald darauf kommt Besuch vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Klaus Richter arbeitet hier bei der Wohnungsaufsicht. Er bestätigt, dass viele Mieter ihre Rechte bei Wohnungsmängeln nicht kennen. Für das Kreuzberger Eckhaus nimmt er sich drei Tage Zeit, um die noch bewohnten Wohnungen zu kontrollieren. Arantxa Martinez im zweiten Stock ist froh, dass jemand vom Bezirksamt die Mängel aufnimmt. Bei ihr ist der Durchlauferhitzer kaputt, die Herdklappe droht abzufallen, im Bad fehlt die Entlüftung, an der Decke ist Putz ausgebrochen. Immer wieder habe sie versucht, die Mängel dem Besitzer zu melden, erzählt sie. "Man ruft an und sagt, dass es ein Problem gibt, aber niemand tut etwas". Bei einem anderen Nachbarn gibt es auch Ärger mit der Lüftung im Bad, in einer dritten Wohnung sind die Fenster so zerfallen, dass man sie ersetzen müsste. Bei Ulf Heidel hängt die Elektrik teilweise aus der Wand. Arantxa Martinez und Ulf Heidel haben beide Kinder. Auch um sie machen sie sich Sorgen.

Seit langem wundern sich die Bewohner des Kreuzberger Eckhauses darüber, warum der Eigentümer, die Cesario Vermögensgesellschaft mit Sitz in Dresden, das Gebäude so vernachlässigt und die leeren Wohnungen nicht neu vermietet. Doch Geschäftsführer Sebastian Piper hüllt sich in Schweigen. "Wir haben nachgefragt, warum er das macht, aber wir bekommen keine Information darüber, was geplant ist", berichtet Ulf Heidel. Auch rbb der bekommt keine Antwort auf diese Frage.

Magnus Hengge von der Mieterinitiative BiZim Kiez vermutet, dass der Eigentümer auf eine Wertsteigerung spekuliert. Einigen Mietern wurden Abfindungen angeboten, deshalb glaubt er, dass der Eigentümer das Haus entmieten will: "Ein Haus ohne Mieter lässt sich entweder leichter verkaufen, oder wenn es nach dem Leerstand saniert und neu vermietet wird, gilt die Mietpreisbremse nicht." Hengge wünscht sich deshalb, dass die Mitarbeiter von der Wohnungsaufsicht aktiv in die Kieze gehen, damit leere Wohnungen wie in diesem Kreuzberger Haus wieder vergeben werden können. Aber dazu müsse man die Wohnungsaufsicht stärken und personell besser ausstatten.



Ulf Heidel und Arantxa Martinez wollen bleiben, weil sie hier im Kiez nichts mehr finden würden – und inzwischen auch aus Prinzip.