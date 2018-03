Verdi kündigt Warnstreiks im öffentlichen Dienst an

Auch in der zweiten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes sind Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht weitergekommen. Daher drohen nun Warnstreiks, zum Beispiel an Kitas, aber auch an Flughäfen. Und das schon recht bald, sagt Verdi-Chef Frank Bsirske.