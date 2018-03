In der Lausitz soll überschüssiger Strom gespeichert werden

Ohne Energiespeicher keine Energiewende, betont Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber (SPD) und will deswegen unter anderem Privatbesitzer von Solaranlagen beim Kauf kleinerer Speicher unterstützen. Gute Idee, meinen die Grünen - doch das reiche nicht.

Mit rund sieben Millionen Euro will Brandenburg Energiespeicher vor allem für Privathaushalte fördern. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) kündigte das neue Förderprogramm "1000 Speicher" am Donnerstag auf dem 3. Energiespeichertag im GeoForschungsZentrum Potsdam an. Über das Programm sollen kleinere Speicher für Privathaushalte mit 50 Prozent der Anschaffungssumme bis maximal 7.000 Euro gefördert werden, wenn sie etwa mit Photovoltaikanlagen auf Dächern selbst Strom erzeugen.