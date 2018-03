300 Paketzusteller streiken in Berlin und Potsdam

Etwa 70.000 Sendungen sollten am Dienstag liegen bleiben - wenn es nach der Gewerkschaft Verdi geht. Die hatte rund 600 DHL-Mitarbeiter aus Berlin und Potsdam zum Streik aufgerufen. Etwa die Hälfte folgte dem Aufruf.

Wer ein Paket erwartet, könnte am Dienstag wegen eines Warnstreiks leer ausgehen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der DHL Delivery Berlin GmbH in Berlin und im Raum Potsdam dazu aufgerufen. Etwa die Hälfte, rund 300 Beschäftigte, seien dem Aufruf gefolgt, teilte die Gewerkschaft am Mittag rbb|24 mit. Sie würden den ganzen Tag lang die Arbeit niederlegen.