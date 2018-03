Zahlreiche Brandenburger Bauern bleiben auf ihrer Milch sitzen. Hintergrund ist die Pleite eines großen Milchhändlers mit Sitz in Berlin. Der Landesbauernverband fürchtet Verluste in Millionenhöhe.

Nachdem die Berliner Milcheinfuhr-Gesellschaft B.M.G. bereits am Freitag einen Insolvenzantrag gestellt hatte, hat sie nun auch ihren operativen Geschäftsbetrieb eingestellt. Das berichtete das Fachmagazin "Elite. Magazin für Milcherzeuger" am Mittwoch. Die B.M.G. war am Mittwochvormittag nicht für ein Interview zu erreichen.