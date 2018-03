In den neuen Zügen der Berliner S-Bahn sollen digitale Infotafeln die Fahrgäste künftig besser informieren. Die Anzeigetafeln sollen in Echtzeit Auskunft geben über Ankunftszeiten und bestehende Umsteigemöglichkeiten. Am Mittwoch präsentierte die Deutsche Bahn in einer Entwicklungsabteilung in Frankfurt am Main ein entsprechendes Bildschirm-Informationssystem. Damit soll es auch bei Störungen möglich sein, Informationen aus der Leitstelle direkt in den Zügen anzuzeigen.