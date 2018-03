Fahrgäste der S-Bahn konnten es in der letzten Zeit oft erleben: Zugausfälle, Verspätungen und in Folge überfüllte S-Bahnen. Die Erklärung lautet häufig: Signalstörung. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Von Bettina Meier

Rund 340 Kilometer lang ist das Netz der Berliner S-Bahn. 16 Linien decken 166 Bahnhöfe ab, einen Teil davon in Brandenburg. Natürlich kommt es bei dieser Mammutaufgabe auch immer wieder mal zu Störungen. Aber in letzter Zeit häufen sich Signalstörungen, bemängelt auch der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der die S-Bahn kontrolliert.

Doch der Fahrgast werde daraus nicht schlau, bemängelt Jens Wieseke, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbandes IGEB. Eine Signalstörung sei nur ein Sammelbegriff für vielfältige Probleme: "Die letzten Wochen waren bei der Berliner S-Bahn nicht erfolgreich. Das wichtigste Problem seit vielen Jahren sind Mängel in der Infrastruktur, darüber hinaus hat DB Netze die Infrastruktur nicht so im Griff, wie es sein sollte."

DB Netze, eine Tochter der Deutschen Bahn, verantwortet die Infrastruktur der Berliner S-Bahn: also Gleise, Kabel, Stellwerke, Leitungen – und damit eben auch Signalstörungen. Die S-Bahn Berlin GmbH wiederum kümmert sich um die Züge, Zugführer und Bahnhöfe. Kein Wunder, dass es zu Kommunikationsproblemen komme, sagt Wiesecke. So müsse beispielsweise die S-Bahn-Leitstelle in Schöneweide bei Signalstörungen gemeinsam mit der Leitstelle der DB Netze in Halensee eine Lösung suchen.

Dazu kommt die Aufgabe, die Stellwerke, Gleise und Signalanlagen zu überwachen. Die Ältesten sind noch aus den 1920er-Jahren. Sie werden nach und nach elektronisch umgerüstet und mit einer neuen Zugsicherungstechnik bestückt. Doch habe diese neue Stellwerkstechnik "auch ihre Tücken", meint Jens Wiesecke. Gerade in der Anlaufphase funktioniere einiges nicht richtig. Schwierig sei auch, "dass diese Stellwerkstechnik nicht auf Zuwachs ausgelegt ist. Wenn man also sagt, man will mehr Züge dorthin fahren lassen, dann reicht das nicht."