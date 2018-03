Brandenburgs Schäfer haben die Nase voll: Straßen schneiden ihnen immer öfter den Weg ab - und den Lebensunterhalt mit Schafsprodukten zu erwirtschaften, ist schwer. In Berlin fordern Schäfer daher am Dienstag mehr Geld vom Staat. Von Robert Schwaß

Viele Brandenburger Schäfer können sich schlicht und einfach kaum über Wasser halten. Und das, obwohl die Tierhalter ökologisch hochwertige und artgerechte Lebensmittel produzieren. Zudem trägt Weidehaltung zum Erhalt der Umwelt bei: Dass die freien Flächen erhalten bleiben und nicht zuwachsen, liegt auch an der Beweidung durch Schafe. Deshalb demonstrieren am Dienstag Schäfer aus ganz Deutschland für die Einführung einer Weideprämie.

In Thüringen ist man bereits einen Schritt weiter. Dort plant die Landesregierung eine Prämie für jedes Muttertier. Ein ähnliches Modell gab es bis 2005 in der EU. Schäfer Dirk Schulze aus Alt-Barnim etwa könnte mit dieser Lösung gut leben: "Der Wert war an das Tier gekoppelt. Mit dem Betrag konnten die Schäfereien rechnen. Wenn sie ihre Tiere gut durchgebracht haben, dann hatten sie dieses Geld zur Verfügung."



Letztlich sei aber nur eine bundesweite Lösung zufriedenstellend. Und deshalb fordern die Schäfer eine Weideprämie schon ab 2019. Demonstriert wird dafür am Dienstmorgen in Berlin ab 11 Uhr vor dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft.