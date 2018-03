In der Schwerpunktsendung von Antenne Brandenburg am 7. März, 21:00 Uhr werden vier Ferienorte in der Uckermark vorgestellt - unter anderem geht es auch um die Schäferei in Briesenbrow.

"Es gibt nur noch drei hauptberufliche Schäfer in der Uckermark", erzählt Kloss, der Mitglied im Schäferverband ist. So sei es zum Beispiel schwierig, zusammenhängende Weideflächen zu bekommen - oder überhaupt Flächen. "Die Flächenpreise sind so gestiegen, das können Generationen nicht abbezahlen."

Sein Leben als Schäfer würde Peter Kloss in keinem Fall mehr tauschen wollen. Der Berliner kam als Ingenieur in die Uckermark, kurz nach der Wende. In dieser Zeit kaufte er das alte Bauernhaus in Biesenbrow, um näher an der Arbeitsstelle zu sein. Die Arbeit blieb irgendwann aus, ein neues Konzept für das Landleben musste her: Kloss baute eine große Ferienwohnung und weitere Übernachtungsplätze auf dem Dachboden aus. Aus ein paar Schafen zur Gartenpflege wurde die Herde Skudden - so der Name der Schafrasse. Kindergruppen, große Familien, Rad- oder Eselwanderer übernachten gern in der kleinen Schäferei, im Sommer ist sie oft ausgebucht.