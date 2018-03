Erstmals sind in Berlin vier autonom fahrende Kleinbusse im Regelbetrieb unterwegs. Selbstfahrend rollen sie seit Montag auf dem Campus Charité Mitte und ab April auch auf dem Gelände des Virchow-Klinikums im Wedding. Mitarbeiter, Patienten und Besucher können kostenlos in die gelben surrenden Busse der Hersteller Navya und EasyMile einsteigen.

Berlin werde mit diesem Projekt vorangebracht auf dem Weg zu einer "Smart City", sagte er. "Das ist hoffentlich auch ein Beispiel für andere." Er selbst habe die Fahrt als sehr komfortabel und sicher empfunden. "Wenn Gegenverkehr oder eine Person in der Nähe war, hat der Bus sofort abgebremst", so Müller weiter.

Vor Kurzem hatte in den USA ein autonom fahrendes Auto eine Fußgängerin überfahren. "Wir fahren hier mit ganz anderen Geschwindigkeiten, das waren jetzt elf km/h", sagte Svenja Schulze in Reaktion darauf dem rbb über die Fahrt mit dem Berliner Bus. "Das ist also deutlich langsamer, als in den USA gefahren wurde."

Schulze sagte, mit dem Projekt solle erforscht werden, wie Lücken im Verkehrsnetz geschlossen werden können. "Gerade die letzten Meter, wenn man aus der Bahn kommt und nach Hause will, sind ganz wichtig", sagte die Ministerin.