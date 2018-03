dpa-Zentralbild Audio: Inforadio | 08.03.2018 | O-Ton Albrecht Gerber (SPD) | Bild: dpa-Zentralbild

Indirekte Konsequenzen* - US-Strafzölle könnten Brandenburg schaden

08.03.18 | 15:33 Uhr

Derzeit exportiert Brandenburg nur wenig Stahl in die USA. Trotzdem könnten die von US-Präsident Trump anvisierten Strafzölle sich negativ auch auf Brandenburg auswirken. Denn Expertinnen fürchten ein drohendes Überangebot.

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag vergangener Woche Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angekündigt. Auf diese Weise will er die heimische Branche vor nach seiner Ansicht unfairer Konkurrenz schützen. Obwohl Brandenburg derzeit nach Angaben von IHK-Sprecher Jens Ullmann "nur im überschaubaren Rahmen" Stahl in die USA exportiere, könnte das Bundesland – genau wie Berlin - durch amerikanische Strafzölle nicht nur direkt, sondern auch indirekt betroffen sein. Es sei bundesweit jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängig, sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Donnerstag in einer Fragestunde im Landtag zu den Folgen möglicher Strafzölle. Im vergangenen Jahr seien aber weniger als zwei Prozent des im Land erzeugten Stahls und Aluminiums in die USA exportiert worden, so Gerber weiter.

Bild: imago/Rainer Weisflog

Arcelor exportiert gar nicht in die USA, Riva nur wenig

Zwar exportiere man bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt derzeit gar nicht in die USA, man prüfe dennoch bereits die möglichen Auswirkungen, sagte Arcelor-Betriebsratvorsitzender Holger Wachsmann bereits am Montag im rbb. "Keiner kann so richtig einschätzen, was da kommt. Aber die Gefahr, dass es dann zu einem Überangebot kommt und bei uns die Preise verfallen, ist real." Weil sich der US-Markt mithilfe der Zollschranken abschotte, seien aber auch nicht nur direkte Exporteurinnen betroffen. Denn das Angebot auf dem europäischen Markt würde steigen, wenn viele der bisherigen Lieferantinnen der USA, wie zum Beispiel China, ihren Stahl nicht mehr dorthin liefern könnten. Der Preisdruck werde dadurch auch hier im Inland und auch innerhalb der EU zunehmen. Davon würden dann inländische Stahlproduzentinnen wie Arcelor Metall oder Riva-Stahl betroffen sein. Denn dann gebe es einen Gewinnrückgang. "Potenziell mit allen Folgen die das haben kann – Richtung Beschäftigung, Standorte et cetera", so Professor Ingo Grieshecker von der Universität Viadrina im rbb.

Alle sollten Augenmaß beibehalten

Die EU-Kommission bereitet zurzeit Vergeltungsmaßnahmen gegen die von Präsident Trump angekündigten US-Strafzölle vor. Jens Ullmann von der IHK warnt hier aber vor einem "Spiel mit dem Feuer". Man könne, so Ullmann, "nur darauf hoffen, dass beide Seiten Augenmaß behalten und angemessen reagieren". Denn wenn sich die Situation hoch schaukele und zu einem Handelskrieg entwickele, könne das gravierende Auswirkungen auf das Exportland Brandenburg haben. Die USA, so Ullmann, das zeigen die Zahlen des statistischen Bundesamts, seien neben Polen und Frankreich Haupt-Exportland Brandenburgs. Neben Stahl exportiert Brandenburg nach Angaben von Ullmann vor allem Fahrzeuge (Luftfahrtzeuge und Nutzfahrzeuge), Maschinenanlagen, Biotechnologie, Pharma- und Medizintechnik, Kunststoff und Zuliefergüter in Richtung Nordamerika.

Arcelor ist weltgrößte Stahlproduzentin

Arcelor Mittal ist die weltgrößte Stahlproduzentin. Das Werk in Eisenhüttenstadt gehört seit gut zehn Jahren zum Konzern. Im einstigen Eisenhüttenkombinat Ost arbeiteten zu DDR-Zeiten bis zu 12.000 Beschäftigte. Inzwischen sind es rund 2.700. Die Riva-Gruppe in Henningsdorf bzw. Brandenburg an der Havel, die nach Angaben von IHK-Sprecher Ullmann im überschaubaren Rahmen Stahl in die USA exportiert, hat etwa 730 Mitarbeiterinnen in Brandenburg.