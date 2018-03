Der DLR-Analyse zufolge wächst der touristische Luftverkehr 2018 erneut stärker als der Luftverkehr insgesamt. Flüge ab Deutschland in vorwiegend touristisch geprägte Gebiete können demnach ein Plus von 0,7 Prozent verzeichnen, während die Zahl aller Flüge im deutschen Luftverkehr nur um 0,4 Prozent steigt. Größte Gewinner bei den touristischen Flügen sind laut DLR Nordafrika, die Balkanstaaten am Schwarzen Meer sowie Griechenland. Rückgänge verzeichnen dagegen Ziele in der Karibik und in den USA.

Das Wachstum findet vor allem an den beiden größten deutschen Flughäfen in Frankfurt und München statt, während Düsseldorf und Berlin unter der Pleite der Air Berlin leiden und bislang weniger Starts in den Flugplänen haben. Allerdings sind in der DLR-Studie die geplanten Flüge der Niki-Nachfolgerin LaudaMotion noch nicht berücksichtigt. Die Österreicher wollen vor allem von Düsseldorf und Berlin touristische Ziele im Mittelmeerraum bedienen.

Aufkommensstärkster Zielflughafen im Mittelmeerraum und im touristischen Bereich insgesamt wird im Juli 2018 von Deutschland aus wieder Palma de Mallorca sein. Der Studie zufolge bieten in dem Sommermonat mittlerweile 24 deutsche Flughäfen mehr als 3400 Mallorca-Flüge an. Mit jeweils über 300 Angeboten liegen dabei die Airports Düsseldorf und Köln/Bonn an der Spitze.