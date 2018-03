So ist die Wirtschaftskraft in Brandenburg verteilt

Insgesamt sind in Brandenburg 94.000 Unternehmen angesiedelt. In Berlin sind es 152.000, also mehr als fünfzig Prozent mehr als im flächenmäßig größeren Nachbarland. Auffallend ist in beiden Ländern, dass nur wenige Unternehmen einen Großteil der Umsätze erzielen. Rund 47.000 Berliner Unternehmen verzeichnen jeweils einen Umsatz von bis zu 50.000 Euro. Sie setzen dabei insgesamt aber nur einen Bruchteil dessen um, was die 163 größten Berliner Unternehmen als Umsatz erzielen. Das gleiche gilt für Brandenburg.