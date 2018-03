Mitarbeiten ist kein Muss - aber viele Feriengäste suchen genau das auf dem Naturbauernhof Gierke in Drense in der Uckermark. Sie helfen dabei Heuballen in der Scheune zu stapeln, oder Schwein Uschi und dessen Ferkel zu füttern. Und sie finden: Das ist Erholung. Wer sonst nur am Schreibtisch sitzt, kann hier das Gefühl von körperlicher Arbeit erleben. Zur Belohnung dürfen dann – Erwachsene wie Kinder – auf dem Trecker mitfahren oder einen Ausritt auf dem Pony machen.

Seit 22 Jahren bietet Lutz Gierke "Ferien auf dem Bauernhof" an. So will er Besuchern auch ursprüngliche Prozesse in der Landwirtschaft näherbringen: "Hier auf dem Hof ist alles ein Kreislauf. Die Tiere bekommen nur Futter, das auch bei uns auf dem Feld gewachsen ist. Ihr Mist ist dann wieder meine Düngegrundlage", erklärt der Landwirt. Was eigentlich ganz normal klingt, ist inzwischen die Ausnahme. Ein Bauernhof wie der der Gierkes, könnte allein durch die Landwirtschaft nicht gewinnbringend wirtschaften.