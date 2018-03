Mehr als vier Millionen Menschen sind täglich in Bussen und Bahnen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) unterwegs. Wie der VBB am Donnerstag mitteilte, verzeichneten die 39 Verkehrsunternehmen der Region einen Anstieg der Passagierzahlen um 1,9 Prozent. Das liegt über dem bundesweiten Zuwachs von 1,4 Prozent. Allerdings ist die Zunahme deutlich geringer als im Vorjahr, in dem der VBB ein Plus von 3,7 Prozent erreichte.