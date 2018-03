Nachdem auch die zweite Tarifrunde am Montag und Dienstag erfolglos geblieben ist, soll bei den Berliner Bäderbetrieben gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag von 6:30 bis etwa 13 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Das gab Verdi am Mittwoch bekannt.

Insgesamt sind von den Verhandlungen 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen betroffen, unter anderem auch Erzieherinnen, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kliniken, Sparkassen und für Bundespolizisten.

Die Menschen in Deutschland müssten sich noch vor Ostern auf massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen, hatte Verdi-Chef Frank Bsirske bereits am Dienstag erklärt: "Ich gehe davon aus, dass in der gesamten Breite des Tarifbereichs Kolleginnen und Kollegen in Warnstreiks einbezogen werden." Den Auftakt in der Region machen die Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag.