Das Kita-Kind muss zu Hause bleiben, Beratungsangebote aller Art fallen flach und auch in Einrichtungen für psychisch Kranke und in Unterkünften für Geflüchtete wird voraussichtlich nicht gearbeitet: Die Beschäftigten der Berliner Arbeiterwohlfahrt sind am Montag und Dienstag von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Anlass sind die Tarifverhandlungen für die rund 1.800 Berliner AWO-Beschäftigten. Diese seien auch nach drei Runden erfolglos geblieben, hieß es. Nach Angaben von Verdi ist es wahrscheinlich, dass an den beiden Tagen diverse Berliner Beratungsstellen und Kindertagesstätten geschlossen bleiben - unter Umständen sogar länger.