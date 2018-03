Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat erhöht werden. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab. Eine abschließende Verhandlungsrunde soll am 15. und 16. April in Potsdam stattfinden.



Es gehe vor allem um ein "starkes Signal" für eine spürbare Mindesterhöhung beim Lohn, hieß es von Verdi zu der Ankündigung von weiteren Warnstreiks nach Ostern. Hier hätten die Arbeitgeber bisher keinerlei Gesprächsbereitschaft gezeigt.

In den vergangenen Tagen hatte es in zahlreichen deutschen Kommunen Warnstreiks gegeben: Betroffen waren oft Kindertagesstätten oder der Nahverkehr. Am Mittwoch hatte Verdi mit Warnstreiks etwa in Köln und Düsseldorf den öffentlichen Nahverkehr weitgehend lahmgelegt. Auch in Berlin blieben zu Wochenbeginn Kitas geschlossen.

Für Donnerstag vergangener und dieser Woche waren Mitarbeiter der Berliner Bäderbetriebe zum Warnstreik aufgerufen.