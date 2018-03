Der Arbeitsmarkt entwickelt sich in der Region ungebrochen positiv – die Arbeitslosigkeit hat sich in Berlin seit 2005 halbiert, in Brandenburg seit 2009. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit.

So sei die Arbeitslosenquote in Berlin im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent gesunken. In Brandenburg beträgt die Arbeitslosenquote im März 8,5 Prozent und liegt damit um 0,9 Prozentpunkte unter der vom März 2017.

Besonders die Jugendarbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken: in Berlin um 7,9 Prozent und in Brandenburg um 10,4 Prozent.