Das geht aus den Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Vor allem das wichtige Geschäft mit Dienstleistungen legte in Berlin zu. Von jedem erwirtschafteten Euro kämen durchschnittlich 85 Cent aus den Dienstleistungsbereichen, so die Statistiker. Besonders die Bereiche "Information und Kommunikation" sowie "Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit" trugen zur Wertschöpfung bei. Die Wirtschaftslage profitiert aber auch davon, dass weiterhin viel gebaut wird und viele Menschen nach Berlin ziehen.

Die Berliner Wirtschaft ist im vergangenen Jahr erneut stärker gewachsen als in vielen anderen Bundesländern. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte laut Statistischem Landesamt preisbereinigt um 3,1 Prozent zu – und damit kräftiger als die gesamtdeutsche Wirtschaft (+2,2 Prozent) [Download Bericht] . In der Hauptstadt wurden demnach rund 136,6 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Berlin hat zum dritten Jahr in Folge ein Wachstum über 3 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer liegt Berlin damit weit vorne. Nur Bremen hatte 2017 ein noch stärkeres Wachstum. Bei den verschiedenen Branchen schwächelt allerdings die Industrie – das verarbeitende Gewerbe in Berlin schrumpfte im Jahresvergleich um 3,5 Prozent.

Den größten Anteil verbuchte der Bereich "Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit" mit 404 Millionen Euro. An zweiter Stelle standen Handel, Verkehr und Gastgewerbe, die für 266 Millionen Euro sorgten. Beide erreichten ein Wachstum von 2,8 Prozent.

Zwar habe sich die Beschäftigungslage in Brandenburg deutlich verbessert und die Situation in der Industrie sei erfreulich, trotzdem fehle ein echtes Zugpferd für die Konjunktur, sagte Alexander Schirp von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg (UVB). Brandenburg benötige eine Agenda für mehr Wachstum. Auch ein Zukunftskonzept für die Lausitz sei wichtig, um die Wirtschaftskraft im Land zu stabilisieren, so Schirp.

Das Baugewerbe schloss 2017 laut Statistikern mit einer um 108 Millionen Euro geringeren Bruttowertschöpfung im Vergleich zu 2016 ab – ein Minus von 2,7 Prozent.

Brandenburg lag zum dritten Mal in Folge hinter der bundesweit durchschnittlichen Entwicklung. Nach 2015 und 2016 gelang es aber wieder, an den Durchschnitt der neuen Länder aufzuschließen.

Sendung: Inforadio, 28.03.2018, 12.00 Uhr