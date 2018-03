Das Mode- und Versandhandelsunternehmen Zalando wird nach eigener Aussage keine Büroflächen in einem geplanten Neubau auf der ehemaligen Cuvry-Brache in Berlin-Kreuzberg beziehen. Das teilte Nadine Przybilski, Sprecherin des Unternehmens, rbb|24 am Donnerstag auf Nachfrage mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Berliner Morgenpost". "Leider mussten wir im Laufe der Bauarbeiten [...] feststellen, dass vertraglich festgelegte Fristen und Meilensteine seitens der Cuvrystraße 50-51 Berlin GmbH nicht eingehalten wurden", so die Pressesprecherin. Deshalb habe sich Zalando entschlossen, von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.