Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag die Berliner Beschäftigten von 45 Kitas der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erneut zum Streik aufgerufen. Durch den Warnstreik könnten viele Kitas und Beratungsstellen geschlossen bleiben. Am Donnerstagmorgen ist in einem Kita-Begegnungszentrum in Kreuzberg eine Kundgebung geplant, wie Verdi am Mittwoch mitteilte.