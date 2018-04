Bislang verdienen Erzieherinnen bei der AWO laut Verdi pro Monat bis zu 500 Euro weniger als Erzieherinnen, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden. Dieser Haustarifvertrag der Berliner AWO stammt noch aus der Zeit, als in Berlin die Devise galt: "Sparen, bis es quietscht". "Der Senat hat damals viele Bereiche ausgegliedert, auch Kita-Träger sollten untereinander in den Wettbewerb treten", erläutert Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger.

Rund 300 AWO-Beschäftigte, darunter viele Erzieherinnen und Erzieher, haben am Donnerstag in Berlin die Arbeit niedergelegt. Deshalb blieben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zwölf der insgesamt 45 AWO-Kitas geschlossen. "Wir freuen uns, dass auch rund 150 Eltern und ihre Kinder unseren Streik für eine gerechtere Bezahlung unterstützt haben", sagte Verdi-Sekretärin Josephine Roscher am Donnerstag rbb|24.

Dass in Berlin Kita-Plätze fehlen, liegt allein am Personalmangel

Doch die Zeiten haben sich geändert: Berlins Einwohnerzahl wächst unaufhörlich, die Geburtenzahlen steigen – und Erzieherinnen für die vielen neuen Kinder sind gefragt wie nie. Eine rbb-Recherche zeigte kürzlich: Dass in Berlin so viele Kita-Plätze fehlen, liegt allein am Personalmangel. Entsprechend selbstbewusst fordert Verdi: Eine AWO-Erzieherin soll nicht mehr wie bisher lediglich 85 Prozent von dem verdienen, was sie an einer landeseigenen Kita verdienen würde. Sondern mindestens 95 Prozent.

Schon zum zweiten Mal haben die Erzieherinnen für dieses Ziel am Donnerstag gestreikt – doch die AWO-Geschäftsführung hat ihr bisheriges Angebot in der parallel zum Streik stattfindenden Verhandlungsrunde trotzdem nicht erhöht. "Wir bekräftigen unser Angebot, dass wir in vier Stufen insgesamt zehn Prozent mehr Lohn anbieten", sagt AWO-Sprecher Markus Galle rbb|24.