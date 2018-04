Bild: imago/ZUMA Press

Verleihung des Axel Springer Awards in Berlin - Mitarbeiter planen Protest gegen Auszeichnung für Amazon-Chef

24.04.18 | 10:35 Uhr

Amazon-Gründer Jeff Bezos erhält am Dienstag den Axel Springer Award 2018 für "sein visionäres Unternehmertum". Amazon-Mitarbeiter planen derweil eine Protestkundgebung vor dem Axel-Springer-Haus in Kreuzberg – wegen der schlechten Arbeitsbedingungen.

Mehrere hundert Amazon-Beschäftigte wollen laut der Gewerkschaft Verdi am Dienstag gegen die Verleihung des Axel Springer Award an Konzernchef Jeff Bezos in Berlin-Kreuzberg protestieren. Den undotierten Axel Springer Award erhalten nach Angaben des Medienunternehmens herausragende Persönlichkeiten, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Die Kritik der Gewerkschaft: Die schlechten Arbeitsbedingungen in Amazons Logistik-Zentren seien nicht preiswürdig.

Auszeichnung für "visionäres Unternehmertum"

Der Amazon-Gründer und "Washington Post"-Eigentümer erhält am Dienstag den diesjährigen Axel Springer Award. Die Auszeichnung sei eine Würdigung für sein visionäres Unternehmertum in der Internetwirtschaft und die konsequente Digitalisierungsstrategie der 140 Jahre alten US-Traditionszeitung, teilte die Axel Springer SE mit. Bezos habe bereits vor fast einem Vierteljahrhundert als Erster das Potenzial des Warenhandels im Internet erkannt und mit Amazon ein globales Unternehmen erfunden und zu einzigartigem wirtschaftlichen Erfolg geführt, sagte Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner. Mit dem Kauf der "Washington Post" 2013 habe er die Voraussetzungen geschaffen, um die Innovationskraft und Experimentierlust einer angeschlagenen Traditionsmarke wiederzubeleben und einer verunsicherten Branche neuen Mut zu geben, so Döpfner. Unter dem Motto "An Evening for Jeff Bezos" wird dem 54-Jährigen am Abend der Preis im Berliner Verlagshaus verliehen.

"Make Amazon Pay" demonstriert am Oranienplatz

Gegen Bezos' Geschäftsmodell will die Kampagne "Make Amazon Pay" bereits am Nachmittag in Kreuzberg demonstieren. Denn dieses habe eine wesentliche Grundlage: "die Ausbeutung von Arbeitskräften mit System", so die Kampagnen-Macher. Sie kritisieren etwa, dass in den Amazon-Logistik-Zentren die Beschäftigten über Handscanner in ihren Arbeitsschritten kontrolliert werden, mit Feedback-Gesprächen durch Vorgesetzte eingeschüchtert und zu höherem Arbeitstempo getrieben werden würden. Der Protestzug des Bündnisses "Make Amazon Pay" werde um 16 Uhr vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Axel-Springer-Hochhaus ziehen – unterstützt von Amazon-Mitarbeitern, linken Gruppen wie Attac und der Partei Die Linke. Maria Raschke, Pressesprecherin der Kampagne, sagte im Vorfeld: "Vom Datenabschöpfen seiner Kunden, seiner Gewerkschaftsfeindlichkeit bis hin zu den Steuervermeidungsstrategien steht Amazon für ein dystopisches Zukunftsmodell. Umso erfreulicher ist, dass es uns gelingen wird, verschiedene Kritiker dieses Modells gemeinsam auf die Straße zu bringen, um den Kampf der Beschäftigten bei Amazon zu unterstützen."

Verdi erwartet hunderte Amazon-Mitarbeiter aus Deutschland und Polen

Auch Verdi rief zu Kundgebungen gegen die Preisverleihung auf. Die Gewerkschaft kämpft seit Jahren dafür, dass die Beschäftigten einen Tarifvertrag erhalten und nach Tarif im Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Um die Forderung nach einem Traifvertrag zu unterstreichen, werden nach Angaben von Verdi hunderte Amazon Beschäftigte aus Deutschland und Polen nach Berlin kommen. "Wir geben Jeff Bezos ein Feedback der Beschäftigten", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Montag. Die Beschäftigten von sechs deutschen Amazon-Standorten wollen demnach am Abend vor dem Axel-Springer-Haus protestieren.

Bezos ist laut Forbes-Magazin reichster Mensch der Welt

Der Amazon-Gründer gilt laut der Liste des US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" als reichster Mensch der Welt. Bezos liegt mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 112 Milliarden US-Dollar an der Spitze, wie das Magazin im März mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte er demnach sein Vermögen um mehr als 39 Milliarden Dollar.

Sendungen: Abendschau und Brandenburg Aktuell, 24.04.2018, 19.30 Uhr