Bauen in Brandenburg wird immer teurer

Dass die Preise für Neubauprojekte in Berlin rasant steigen, hat rbb|24 zuletzt im Detail berichtet. Als Bauherr nach Brandenburg zu fliehen, lohnt sich allerdings immer seltener: Denn auch hier steigen die Preise kräftig - und zwar nicht nur beim Hochbau.

Das Bauen in Brandenburg wird immer teurer. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistikamtes in Potsdam. So hat im Februar der Neubau von Wohngebäuden 4,9 Prozent mehr gekostet als im Vorjahresmonat. Das sei der höchste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. 2017 waren die Baupreise für Wohnungen im Schnitt noch um nur rund 4 Prozent gestiegen.

Im Vergleich zum Jahr 2010 ist das Bauen von Wohngebäuden in Brandenburg knapp 28 Prozent teurer geworden. Die Preise für die Instandhaltung von Wohngebäuden legten sogar um knapp ein Drittel zu, der Straßenbau wurde seither rund 35 Prozent teurer.