Boom im Industriegürtel Oberschöneweide - Berlins neue Männer-WG

Jahrelang wurde Oberschöneweide der Superboom prophezeit. Jetzt ist es wohl soweit: Der riesige Industriegürtel an der Spree zieht Startups, Hochschulen und Großkapital an. Und das bedroht die Kleinen, Kreativen und Finanzschwachen. Von Thomas Rautenberg

"TGS" steht in großen blauen Lettern auf dem Haus mit der modernen Glasfassade in der Ostend- Ecke Wilhelminenhofstraße. "TGS", das Technologie- und Gründerzentrum Oberschöneweide. Für einen schmalen Taler können sich Startup-Unternehmen einmieten wie die Firma Botspot, die in ihren Räumen 3-D-Scanner der neuesten Generation entwickelt.



Rein darf hier nur, wer angemeldet ist. Kameras haben alles im Blick und die Türen sind automatisch gesichert. Hinter diesen Hightech-Hürden beginnen Flure und Arbeitsräume, die mit Kartons und Werkbänken vollgestellt sind.



"Sieht ein bisschen aus wie eine Männer-WG", kommentiert der Botspot-Chef Thomas Strenger, während er sich einen Weg durch die Kartons bahnt. Strenger hat lange gesucht, um passende Räume für sein Start-up zu finden. Bei Oberschöneweide war die Skepsis anfangs groß: "Erst dachten wir 'oh Gott, da will man nicht tot über dem Zaun hängen'. Dann kamen wir und dachten 'das sieht toll aus'." Die Räumlichkeiten passten, die Umgebung und Infrastruktur auch - und der Kiez ist spannend. Wie Berlin vor zehn Jahren, sagt Strenger.

"Das kann ein kleines Silicon-Valley werden"

Botspot entwickelt 3-D-Scanner in einer Größe, die selbst Autos scannen können. Das Gerät sieht aus wie eine große Kunststoffwabe, rundherum mit Dutzenden Kameras gespickt. Die Objektive erfassen jedes Detail des Modells und am Computer wird das 3-D-Modell zusammengesetzt. "Da können Sie sich die Klamotten bei Zalando und Co am Rechner anprobieren," sagt Botspot-Chef Strecker. Millionen an Rücksendegebühren könnten so eingespart werden. Ein Markt, auf dem sich Botspot große Chancen ausrechnet.



Auch VW hat schon Interesse angemeldet: Der Autobauer will routinemäßig Serienfahrzeuge scannen, um kleinsten Abweichungen an der Karosserie auf die Spur zu kommen. Auch für Kliniken bietet sich der neue Scanner beispielsweise beim Hautkrebsscreening an, um Leberflecken mit bekannten Melanomen in einer Datenbank zu vergleichen. Thomas Strenger hat sich mit Oberschöneweide inzwischen nicht nur arrangiert. Für sein Start-up gibt es keine bessere Adresse, sagt er heute. "Das kann ein kleines Silicon Valley für Berlin werden. Hier passiert etwas Tolles."

Erfolg durch langfristige Planung

Wenn der Botspot-Scanner tatsächlich eines Tages in Serie geht, dann braucht das Unternehmen größere Flächen. Größer denken will auch Thomas Niemeyer. Er ist Regionalmanager der landeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Wista und sagt dem alten Industriegürtel in der Wilhelminenhofstraße goldene Zeiten als einem der zehn Berliner Zukunftsorte voraus. Voraussetzung sei aber eine langfristige Planung wie sie im Wissenschafts- und Technologiestandort Adlershof passiert sei. "Das ist ein Erfolgsprojekt, mit vielen Unternehmen und der Humboldt-Uni. In Adlershof hat man langfristig gedacht und geplant und investiert."

Die Preise steigen

Von Botspot aus in Richtung Wilhelminenhofstraße führt der Weg an der vielen Hundert Meter langen grauen Plattenfassade des früheren Werks für Fernsehelektronik vorbei. Nach der Wende hatte Samsung das Areal übernommen und Farbbildröhren für Fernseher produziert. Bis die modernen Flachbildschirme kamen: Als letzter großer Arbeitgeber im Industriegebiet Schöneweide, machte auch Samsung dicht. Die irische Comag-Gruppe kaufte das leerstehende Werk - ein Investor, der nicht auf Produktion oder Hochtechnologie, sondern lediglich auf steigende Bodenpreise setzt.



Wie Comag haben es auch andere Heuschrecken gemacht, nahezu die Hälfte des etwa 80 Hektar großen Industriegeländes war oder ist immer noch in Händen von Spekulanten. Das ändere sich glücklicherweise gerade, die Signale ständen auf Entwicklung, davon ist Thomas Niemeyer überzeugt. Die Gesamtinvestition auf dem ehemaligen Samsung-Gelände schätzt der Regionalmanager auf knapp eine Milliarde Euro. Die Wucht dieses Geldes wird die Entwicklung auf Touren bringen. Die anstehenden Investitionen werden aber nicht nur das äußere Bild des früheren Industrieareals verändern, auch die Gewerbemieten werden steigen.

Die Vision heißt urbanes Gebiet

Am östlichen Anfang der Wilhelminenhofstraße in Oberschöneweide liegt der Peter-Behrens-Bau mit dem weithin sichtbaren Turm. Das Verwaltungsgebäude war einst Sitz der Nationalen Automobilgesellschaft. Vor 100 Jahren wurden hier schon Elektroautos gebaut, erzählt Niemeyer. "Man hat damals hier einen Industriecluster geschaffen. Da drüben werden Batterien gebaut, die Geburtsstätte der Varta, und nicht viel weiter entfernt riesige Generatoren für Elektrizitätswerke." Heute arbeiten im Behrens-Bau Industriedesigner, Spiele-Entwickler und Programmierer praktisch in Rufweite zur benachbarten Hochschule für Technik und Wirtschaft. Im Jahr 2009 sind die ersten Fachbereiche der HTW auf den Campus Schöneweide umgezogen. 10.000 junge Leute studieren hier, viele von ihnen wohnen inzwischen auch in Oberschöneweide.



Ginge es nach Präsident Klaus Semlinger, würde die HTW so schnell wie möglich auch die anderen Fachbereiche vom Campus Karlshorst nach Schöneweide auf einen Zentralcampus zu holen. Für Klaus Semlinger soll die Hochschule zum Impulsgeber für die gesamte Entwicklung werden: "Das wäre die zweite Stufe der Standortentwicklung und die Vision wäre ein urbanes Gebiet, in dem sich Wohnen und Arbeiten vermischen".

Smarte Bedrohung für die wilden Kreativen nebenan

Smart creativ city - was für die einen nach Zukunft klingt, empfinden andere als Bedrohung. Beispielsweise die vielen Künstler, Kreativen und Gewerbetreibenden, die sich in den lange verwahrlosten Industriehallen an der Wilhelminenhofstraße eingerichtet haben. Der historische Hallenkomplex in seiner typisch gelben Klinkerfarbe beginnt gleich hinter dem Campus der HTW. Die Spreehöfe mit Lager- und Produktionshallen aus dem vergangenen Jahrhundert stehen hier, ein Bowlingzentrum, ein Fitnessstudio und ein Kino. Und Kaos, die Kreative Arbeitsgemeinschaft Oberschöneweide. Junge Leute mit ganz unterschiedlichen Interessen und Gewerken haben sich zum Co-Working zusammengeschlossen. Schmiede, Tischlerei, Fotoatelier, Tonstudio und diverse Eventräume - alles unter einem Dach. Bei Kaos sieht man die Entwicklung des Areals deshalb durchaus mit gemischten Gefühlen, sagt Anka Broschk.

Es knistert in Oberschöneweide

Die 29-jährige Produktdesignerin gehört zu den Gründerinnen des Kreativprojektes: "Es knistert so ein bisschen. Es gibt Bereiche mit Subkultur und Bereiche, die drohen gentrifiziert zu werden. Ähnlich wie in Neukölln, wo ich wohne, und wo es in einem Jahr förmlich explodierte". Die etwa 50 Mitglieder der Kreativen Arbeitsgemeinschaft haben sich zwei alte Industrie- und Lagerhallen flott gemacht. Alles wirkt improvisiert: Die Werkstätten im Erdgeschoss, darüber - auf Holzstelzen gebaut- selbstgezimmerte Ateliers und Veranstaltungsräume. Das große Geld ist mit Kaos nicht zu verdienen. Dennoch sind es gerade solche unkonventionellen Projekte, die den gegenwärtigen Charme von Schöneweide ausmachen. Doch wie lange noch? Die jungen Leute hoffen auf einen Gewerbemietvertrag für die nächsten zehn Jahre. Der Eigentümer der Hallen soll einverstanden sein, doch unterschrieben ist noch nichts. Der Konkurrenzdruck wird sehr schnell wachsen, fürchtet auch der Regionalmanager Niemeyer. Eigentum bilden, sprich die Gewerbefläche kaufen, können sich nur die wenigsten Kunst- und Atelierbetriebe leisten. Der weltberühmte Installationskünstler Olafur Eliasson vielleicht.



Eliasson hat sich in die Reinbeckhallen auf dem Gelände des früheren Trafowerkes Oberspree eingekauft. Das über hundert Jahre alte Industrieareal soll ebenflls zu einem Berliner Zukunftsort werden: mit einer Hochschule im Kern, mit Technologie- und Gründerzentren in der Peripherie und mit frei verfügbaren Flächen, die für Gewerbe, moderne Industrie, Kultur und Wohnen genutzt werden können. An der Wilhelminenhofstraße in Oberschöneweide wären all diese Voraussetzungen gegeben.

Hier wurde deutsche Industriegeschichte geschrieben Der Berliner kalauerte den Ort Oberschöneweide schon früh zu "Schweineöde". Und doch wurde hier deutsche Industriegeschichte geschrieben. Als der Industriepionier Emil Rathenau für die expandierende AEG neue Produktionsflächen sucht, stößt er auf die noch unbebauten Spreewiesen im Südosten Berlins. 1897 entsteht dort eines der ersten Drehstromkraftwerke Deutschlands. Kurz danach beginnt das Kabelwerk Oberspree zu produzieren. Innerhalb weniger Jahre entsteht eines der größten zusammenhängenden Industrieareale Europas mit etwa 25 kleinen und großen Werken. Das "Chicago" Berlins Oberschöneweide wird zum boomenden Stadtquartier, zum "Chicago" Berlins, wie es damals hieß. Die Massenproduktion nach amerikanischem Vorbild zieht in Berlin ein und macht die Stadt zur aufstrebenden Industriemetropole Europas. Emil Rathenau entwickelt die AEG in wenigen Jahren zu einem Weltkonzern. Oberschöneweide bündelt wie in einem Brennglas die jüngere deutsche Zeitgeschichte: Der Pioniergeist am Anfang des 20. Jahrhunderts, Rüstungsproduktion und massenhafter Einsatz von Zwangsarbeitern zur Zeit des Nationalsozialismus. Nach dem Krieg Enteignung und Demontagen. Die großen Betriebe, wie das Kabel und Transformatorenwerk werden sowjetische Aktiengesellschaften, die als Reparationsleistung für die Sieger des Krieges produzieren. Als Volkseigene Betriebe können sie an die Innovationskraft der AEG nicht anknüpfen, dennoch produzieren sie auch für den Export und bemühen sich in den Grenzen der Planwirtschaft um Qualität. Die Zeit nach der Wende Die Wende erleben die Arbeiter von Oberschöneweide als ein Wechselbad zwischen Hoffnung und Resignation. Ein Betrieb nach dem anderen schließt. Als es 2006 gelingt, die Hochschule für Wirtschaft und Technik auf dem Gelände des ehemaligen Kabelwerkes anzusiedeln, bekommt das Areal einen Impuls für die weitere Entwicklung.