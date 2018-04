Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben im vergangenen Jahr wieder mehr Fahrgäste transportiert. Eigenen Angaben zufolge zählte Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen 2017 insgesamt 1,064 Milliarden Fahrgastfahrten. 2016 seien es noch 1,045 Milliarden gewesen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Zahlenwerk.

Ermittelt werden die Zahlen aufgrund verschiedener Parameter. Zentrale Bedeutung hätten dabei die "Zählsysteme", die nicht nur in zahlreichen Bussen, sondern auch in U-Bahnen und der Tram installiert seien, sagte BVG-Sprecher Markus Falkner am Dienstag rbb|24. Dabei würde es sich um Sensoren im Eingangsbereich der Fahrzeuge handeln. Aber auch andere Maßzahlen würden in die Berechnung einfließen, zum Beispiel der Verkauf von Einzelfahrscheinen oder Monatskarten.

Falkner zufolge werden auch Schwarzfahrer erfasst - denn letztlich gehe es bei der Erhebung auch um die Frage, wie stark die Fahrzeugflotte ausgelastet sei. Auch Fahrgäste, die nicht bezahlt hätten, würden daher mitgezählt.