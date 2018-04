Stadtreinigung und Wasserbetriebe werden am Freitag bestreikt

Ganztägige Aktion in Berlin

Wenn es nach der Gewerkschaft Verdi geht, wird in Berlin am Freitag kein Müllauto unterwegs und kein Recylinghof offen sein. Auch bei den Wasserbetrieben soll gestreikt werden. Immerhin sprudelt das Trinkwasser weiter.

Die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) sowie der Berliner Wasserbetriebe (BWB) sind am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, ist für 9 Uhr eine Kundgebung am Molkenmarkt in Berlin-Mitte geplant.

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Man wolle nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden für die 2,4 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen mit dem Ausstand ein deutliches Signal an die Arbeitgeberseite senden, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.