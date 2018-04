Horst Mittwoch, 25.04.2018 | 10:43 Uhr

Na denn sehen wir uns mal das Servicekonto Berlin an.

https://konto.service.berlin.de/skb/Home/FindServices?audience=Business

Sehr übersichtlich.

Und welche Dienstleistung sind nun digitalisiert?

Na diese:

https://www.berlin.de/ea/beantragen/

Da werden sich die StartUps aber über die reichhaltige Palette von Möglichkeiten freuen.

Ich denke mal, "digitalisiert" bedeutet in Berlin: Antrag als PDF-Formular ausfüllen und per Post an die Behörde schicken; vielleicht sogar per Email, wenn man DE-Mail benutzt.