Einig sind sich Berlins Wirtschaftspolitiker zumindest in einem Punkt: Die Stadt braucht mehr Kongressfläche, so wie es die Branche seit Jahren fordert. Einen "dreistelligen Millionenbetrag" könne man verdienen, so der SPD-Abgeordnete Frank Jahnke, wenn man all die Events an Land ziehen würde, die man bisher an Metropolen wie London, Madrid oder Paris verliere. Rund 100 Kongresse und Veranstaltungen seien es, bestätigt Willy Kausch vom Kongressveranstalter K.I.T., "vielleicht sogar 120". Der Berliner Wirtschaft entgehe dadurch eine Summe von bis zu 500 bis 600 Millionen Euro im Jahr. Christian Andresen vom Gaststättenverband Dehoga sekundiert: 90 Prozent des Berliner Kongressgeschäfts werde von Hotels gestemmt. Jeder Geschäftsreisende gebe im Schnitt 200 Euro aus. Ein "Riesengeschäft", das Berlin da durch die Lappen gehe.

Seinen Auftritt könnte man jedoch auch als Auftakt einer Suche bezeichnen, die noch Nerven kosten wird. Eine Suche nach der glänzenden Nadel im stinkigen Investoren-Heuhaufen. Denn am Ende dieser denkwürdigen Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus wird vor allem eines klar: Dass das ICC eine komplexe, risikobehaftete Rettungsmission brauchen wird. Denn hier sucht eine Ikone der Berliner Nachkriegsgeschichte den Anschluss an ein Jahrhundert, in dem es eigentlich keinen Platz gibt für architektonische Träumerei oder bauliche Phantasie.

Kausch rechnet vor: Allein der Onkologen-Kongress, den er in München im September veranstaltet, werde mit seinen 25.000 Teilnehmern inklusive Hotelübernachtungen bis 35 Millionen Euro Einnahmen generieren – die persönlichen Ausgaben der Damen und Herren Doktoren seien da noch nicht drin. Und als wisse er genau, wie sehr der Vergleich schmerzt, fügt Kausch hinzu: Hamburg mache es besser, da werde bald ein neues Kongresszentrum eingeweiht. "Berlin wird belächelt", sagt Kausch, weil man Großveranstaltungen wegen Platzmangels an andere Städte quasi verschenke.

Man werde dadurch die Betriebskosten "so weit senken, dass ein Kosten-Nutzen-Verhältnis entstehen wird, was bisher nicht für möglich gehalten wurde", sagt Schuster.

Womit er die Bühnen für Dr. h.c. Schuster bereitet. Und der stellt ein Konzept vor, das wie das Best-of der kühnsten Träume aller ICC-Befürworter klingt. Solarpanels, Fallwindturbinen, Geothermie und Fensterscheiben, die mit einer Folie Strom erzeugen, sollen das ICC in ein "Green Building" verwandeln. Dazu kommen LED-Lampen mit verschiedenen Farben. Oben drauf verspricht Schuster ein 5 Megahertz-Wlan, 100 Gigabit Videokonferenz-Netzwerk, G5-Mobilfunk-Beam, Theatertechnik nach Vorbild des Convention Centers in Doha (Katar) in sechs Sälen, eine hochmoderne Akustikanlage mit einem Dolby Atmos System wie in der Elbphilharmonie, 4D-Kino und TV-Studios für nationale und internationale Produktionen.

Es sei denn, man hat einen Investor an der Hand. Einen wie Udo Schuster. Für den hat Salffner mit seinem Studententeam die ICC-Studie nämlich angefertigt und gleich auch noch Schusters Investitionsplan durchkalkuliert. Das Ergebnis fasst Experte Salffner so zusammen: "Liebe Leute, tut euch doch zusammen."

Ein saniertes ICC könne das Kräfteverhältnis wieder zu Gunsten Berlins verschieben, meint Gustav Salffner. Der Berater, Ingenieur und Dozent hat mit seinen Studenten der Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft das ICC in einer Praxisübung durchkalkuliert und Nutzungskonzepte verglichen. Die Ausgangslage sei problematisch, sagt Salffner. Elf Prozent nutzbare Fläche habe der Riesenbau, "das ist ganz schlecht". Dazu kommen veraltete Technik und Sanierungsbedarf. Allein Modernisierung und Asbestentfernung würden 488 Millionen Euro kosten, so Salffners Fazit. Besonders bitterer Wermutstropfen: Ein Zuschussgeschäft von 13 Millionen Euro im Jahr würde das ICC für das Land Berlin trotzdem bleiben. "Weil es in der Regel so ist, dass man ein Kongresszentrum dieser Größe nicht rentabel betreiben kann", sagt Salffner.

Ein letzter Blick von drinnen nach draußen. In das ICC hinein werden so bald wohl nur noch Bauarbeiter dürfen - zum Sanieren oder Abreißen, wir werden es sehen. Vom rbb aus haben wir jedenfalls einen guten Blick und behalten die "Gebäudemschine" im Auge.

Auch in den Aufzügen fährt man an diesem letzten Tag allein auf und ab. Die ICC-typische Informationstafel ist abgeschaltet.

Das war es noch nicht. Schusters Investor will das ICC zudem in einen "Campus" für junge Menschen verwandeln, die dort "Gastvorlesungen" oder "Spezialseminare" besuchen können. Dazu kommt noch ein neues Hotel auf dem Parkhaus mit Helikopterlandeplatz.

Besonderer Clou: Unter dem ICC will er außerdem noch den nicht ans Netz angeschlossenen U-Bahnhof Masurenallee/Messedamm in Betrieb nehmen. Der war einst als Station auf der verlängerten U2 gedacht, wurde aber nie gebaut und dient zurzeit als Lagerfläche. In dem Zuge müsse der Senat natürlich das Autobahndreieck Funkturm umbauen. Was aber möglich sei, wenn man die Rudolf-Wissell-Brücke überbaue, "bevor sie abgerissen werden muss". Wer sich nicht vorstellen könne, wie das gehen soll, sagt Schuster in herrischem Ton, solle ins "Entwicklungsland Thailand", nach Bangkok blicken: Da löse man Infrastrukturprobleme "mit Skytrains, die in 40 bis 50 Meter Höhe über die Stadt hinweg führen". Er könne den Berliner Politikern gerne Bilder zeigen, ätzt Schuster, "von meiner letzten Asienreise".

Für all das sei Schusters Investor bereit, 850 Millionen Euro zu investieren. "Wenn wir das möglich machen, sollte es für das Land Berlin ebenfalls möglich sein", so Schuster. "Asbestsanierung bereits inbegriffen", fügt Gustav Salffner hinzu, und stichelt ein wenig Richtung Senat: Allemal ein besseres Konzept als das, was das Land Berlin derzeit habe. Die Stadt könne das fertige, neue ICC dann von Schusters Investor mieten. "Aber nur unter der Voraussetzung, dass man uns die Freiheit lässt, das ICC innen so umzubauen, dass unser Nutzungskonzept komplett umgesetzt werden kann". Und das Land möge "mindestens 50 Prozent" der bereits eingeplanten Gelder für die Sanierung, gut 200 Millionen Euro, "auf ein Sichteinlagekonto" überweisen. Man wolle "als deutscher Investor in der Sache ICC der Stadt dienlich sein". Politik interessiere ihn nicht, so Schuster. "Als besorgter Bürger dieser Stadt bin ich ausschließlich an der Ziellösung der Sache interessiert."