Das Förderprogramm "Einstiegszeit" für arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Erwachsene in Brandenburg wird fortgesetzt. Bis zum März 2021 stünden dafür rund acht Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) bereit, teilte das Arbeitsministerium in Potsdam am Sonntag mit.