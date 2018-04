Noch sollen sich die Gespräche in einem frühen Stadium befinden. Ob der Verkauf Auswirkungen auf das derzeitige Angebot oder die erst im Januar angekündigten Investitionen haben würde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Freizeitanlage Tropical Islands im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald steht möglicherweise vor dem Verkauf. Wie das "Handelsblatt" [ externer Link ] unter Berufung auf das Medienunternehmen Bloomberg am Dienstag berichtet, prüfen der Milliardär Ananda Krishnan und sein Geschäftspartner Colin Au gemeinsam mit einer Investmentbank, ob es Interessenten für die Badewelt gibt.

Betreiber ist die Tanjong-Gruppe aus Malaysia, an der Krishnan die Mehrheit hält, Au gehört der Rest. Hintergrund des geplanten Verkaufs sind den Angaben zufolge wirtschaftliche Schwierigkeiten der Gruppe in Indien. Dort soll das malaysische Unternehmen in den vergangenen zwölf Jahren rund sieben Milliarden Dollar Verlust gemacht haben.

Die Freizeitanlage, die rund 100.000 Quadratmeter groß ist, besteht aus einem Hotelkomplex, Campingplätzen, einem Regenwald mit 600 Pflanzenarten, künstlichen Stränden, einem Wasserpark sowie Saunen und verschiedensten Freizeitangeboten. Der Wert von Tropical Islands wird den Angaben zufolge auf bis zu 300 Millionen Euro geschätzt.

Eröffnet wurde die Badelandschaft 2004 in der größten freitragenden Halle der Welt. Diese war im Jahr 2000 fertiggestellt worden und sollte dem Unternehmen Cargolifter ursprünglich als Werfthalle für die Montage von Luftschiffen dienen. Die Zeppeline sollten für den Transport schwerer Lasten eingesetzt werden, zum Beispiel auf Großbaustellen, und bis zu 160 Tonnen Fracht transportieren können.