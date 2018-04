Das Land Brandenburg steckt jedes Jahr fast 400 Millionen Euro in die acht Hochschulen. Zum ersten Mal wurde nun durchgerechnet, wieviel Geld Studenten und Beschäftigte dem Land wieder einbringen: das Doppelte, also 800 Millionen Euro. Das Ergebnis der Studie hat am Freitag der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Jörg Steinbach, vorgestellt. Steinbach ist auch der Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).

Mit den 400 Millionen Euro pro Jahr werden demnach in den vier Universitäten und vier Fachhochschulen Arbeitskräfte finanziert sowie Güter und Dienstleistungen gekauft. Zusätzlich produzierten die Hochschulen der Studie der DIW Econ GmbH zufolge gut 100 Millionen Euro Drittmittel. Durch die Ausgaben der Studierenden kämen außerdem noch einmal 317 Millionen hinzu. Die gut 18.000 Beschäftigten der Hochschulen brachten für das Land Steuereinnahmen von insgesamt 61 Millionen Euro.