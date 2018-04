Porträt | Müllwerker in Berlin

Wer seinen Hausmüll jetzt zur Tonne trägt, findet unter Umständen keinen Platz mehr für ihn. Wegen eines Warnstreiks hat die BSR die Mülltonnen nicht geleert. Am Samstag geht der Arbeitskampf weiter - und womöglich auch noch länger.

In der Müllwerker-Fachsprache wird zwischen "halben und ganzen Anschlägen" unterschieden. Bei den kleineren Tonnen bis zu 240 Liter wird von halben, bei denen mit 660 bzw. 1.100 Litern von ganzen Anschlägen gesprochen. "Früher hatte ich um die 190 Anschläge am Tag. Jetzt sind es 290. Das sieht immer so locker aus, ist aber körperlich richtig anstrengend", sagt Sven Tetzlaff.

Ursprünglich wollte er Polizist werden. Erst ging er zur Bundeswehr, "doch da hielt ich mich zu lange auf." Danach kam er über seinen Vater, der auch bei der BSR war, zum Müllwerker-Job. "Wir können froh sein, dass wir hier eine BSR haben", erzählt der gebürtige Berliner. Durch die Bundeswehr kam ich viel ins Ausland, da fliegt der Müll teilweise einfach aus dem Fenster."