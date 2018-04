BVG meldet Bedenken bei geplantem Hochhausbau am Alex an

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben große Bedenken, was den geplanten Hochhaus-Bau des US-Investors Hines am Alexanderplatz angeht. Bei einer Havarie auf der Baustelle könnten über ein Dutzend Bahnhöfe mit Grundwasser geflutet und der U-Bahnbetrieb massiv beeinträchtigt werden. Das schreibt BVG-Chefin Sigrid Nikutta in einem Brief an den Aufsichtsrat.