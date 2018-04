Berliner Verkehrsbetriebe im Plus

Es laufe bereits der Vergabeprozess für die ersten 30 elektrischen Busse in einstöckiger Bauart, hieß es. Der Aufsichtsrat der BVG hat zudem den Weg für die Beschaffung weiterer 30 E-Busse im kommenden Jahr frei gemacht. Damit könne ebenfalls das Vergabeverfahren eingeleitet werden.

Eine Abnahmeverpflichtung bestehe aber nicht, so die BVG. Die Beschaffung sei abhängig von der Marktentwicklung bei den E-Bussen.

Weg frei für Hunderte neue BVG-Busse: Der Aufsichtsrat der Berliner Verkehrsbetriebe stimmte am Mittwoch dem Abschluss von Rahmenverträgen zu, wonach die BVG bis zu 600 Gelenkbusse und 350 einstöckige Stadtbusse beschaffen kann. Das teilte das Verkehrsunternehmen am Mittwoch mit. Die Fahrzeuge sollen demnach mit umweltfreundlichen Dieselmotoren ausgestattet werden.

Das Unternehmen präsentierte am Mittwoch zudem positive Zahlen - das Geschäftsjahr schloss es mit einen Plus von 12,9 Millionen Euro im Jahresergebnis ab. Grund seien "stetig steigende Fahrgastzahlen sowie erneut gesteigerte Abonnementverkäufe", teilte die BVG am Mittwoch mit. Demnach konnte das Verkehrsunternehmen sein Ergebnis um 1,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr steigern.