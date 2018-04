Wohnungen und Büros von Ex-Vorständen des insolventen Konzerns KTG Agrar sind am Mittwoch durchsucht worden. Beamte waren auch in Berlin und Brandenburg im Einsatz. Sie beschlagnahmten Unterlagen und Datenträger.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat am Mittwoch Wohnungen und Geschäftsräume von ehemaligen Vorständen des insolventen Agrarkonzerns KTG Agrar durchsuchen lassen. Es gehe um den Anfangsverdacht der Insolvenzverschleppung und der unrichtigen Darstellung finanzieller Verhältnisse, hieß es am Donnerstag.



Betroffen seien 19 Privatwohnungen und Büros in sieben Bundesländern gewesen, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Donnerstag. Durchsuchungen fanden demnach in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern statt - und auch in Berlin und Brandenburg.



Zuerst hatte das Wirtschaftsmagazin "Capital" online über die Durchsuchungen berichtet.